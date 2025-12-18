

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی رده سنی بزرگسالان فاطمه احمدی از تهران، زهرا بزرگی از تهران، گلنوش سبقت الهی از اصفهان، سامیه یاسی از هرمزگان، سارا هراتی از تهران، زینب طوماری از گیلان، هانیه رستمیان از مازندران و ثنا فرحزادی از تهران راهی فینال شدند.

نتایج فینال مرحله سوم مسابقات آزاد بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- هانیه رستمیان از مازندران

۲- زینب طوماری از گیلان

۳- سامیه یاسی از هرمزگان