

دکتر کریمیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: داوطلبان تا پایان امشب می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org اقدام به ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۸۵ هزار نفر برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ نام نویسی کرده‌اند.

کریمیان گفت: دفترچه راهنمای شرکت در آزمون نیز در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در دسترس است و متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت‌نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، درصورت لزوم، می‌توانند برای ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان گفت: این آزمون اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.