به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، آب‌گرفتگی در کهنوج و قطع برق راین و مسدود شدن محور «فاریاب–کهنوج» از سمت کلکسورک هم بوده است.

هم‌زمان با ادامه بارش‌های سنگین برف و باران در استان کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان از مسدود شدن چند محور مواصلاتی، آب‌گرفتگی معابر شهری کهنوج و قطع برق در راین خبر داد و گفت: وضعیت برخی روستاها همچنان در حال رصد است.

غلامرضا نژادخالقی، صبح جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت استان گفت: در پی بارش‌های اخیر، راه «سربیژن» به‌طور کامل مسدود شده و محور «فاریاب–کهنوج از سمت کلکسورک» نیز امکان تردد ندارد.

وی گفت مسیر جایگزین برای تردد خودروها از فاریاب به سمت گلدسته پیش‌بینی شده و رفت‌وآمد به کهنوج از این مسیر انجام می‌شود. و در شهرستان‌های فاریاب و ارزوئیه، برخی روستاها در معرض خطر قرار دارند.

وی افزود: سطح آب در داخل شهر کهنوج بالا آمده و مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است. تاکنون خسارت گسترده‌ای در سطح استان گزارش نشده است .