پخش زنده
امروز: -
مصر در بیانیهای شدید اللحن در خصوص سودان، علاوه بر تهدید به اقدام نظامی، سه خط قرمز مشخص کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، همزمان با سفر عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای انتقالی سودان به پایتخت مصر، ریاست جمهوری این کشور بیانیهای در مورد اوضاع سودان صادر کرد. این بیانیه لحنی تند داشت و به اقدام نظامی اشاره کرد. در این بیانیه چندین خط قرمز مشخص شده است که قاهره اجازه «عبور یا نقض» آنها را نخواهد داد، به ویژه وحدت و ثبات سودان و عدم تأسیس یا به رسمیت شناختن هرگونه نهاد موازی. در این بیانیه همچنین به توافقنامه دفاعی مشترک بین مصر و سودان اشاره شده است.
طبق این بیانیه، مصر خاطرنشان کرد که با نگرانی شدید، تداوم وضعیت کنونی و تنش شدید در سودان و قتل عامهای وحشتناک ناشی از آن و نقض آشکار اساسیترین حقوق بشر علیه غیرنظامیان سودانی، به ویژه در الفاشر را دنبال میکند. مصر تأکید کرد که خطوط قرمزی وجود دارد که نمیتوان از آنها عبور یا آنها را تحمل کرد، زیرا این امر مستقیماً بر امنیت ملی مصر که به طور جداییناپذیری با امنیت ملی سودان مرتبط است، تأثیر میگذارد.
مصر تأکید کرد که حفظ وحدت سودان و تمامیت ارضی آن و عدم دخالت در منابع آن و منابع مردم سودان از جمله مهمترین این خطوط قرمز است، از جمله اینکه اجازه جدایی هیچ بخشی از خاک سودان از آن داده نشود.
همچنین مصر بار دیگر مخالفت قاطع خود را با ایجاد هرگونه نهاد یا ساختار موازی ــ یا بهرسمیت شناختن آنها ــ اعلام کرد، چراکه چنین اقدامی به وحدت سودان و تمامیت ارضی این کشور لطمه میزند. قاهره تأکید کرد که حفظ نهادهای دولتی سودان و جلوگیری از هرگونه تعرض به این نهادها، خط قرمز دیگری برای مصر است و تصریح کرد که حق کامل دارد برای تضمین عدم نقض یا عبور از این خطوط قرمز، تمامی تدابیر و اقدامات لازم را که حقوق بینالملل و توافقنامه دفاع مشترک میان دو کشور برادر پیشبینی کرده است، اتخاذ کند.
مصر در پایان بیانیه خود بار دیگر بر پایبندی کاملش به ادامه همکاری در چارچوب گروه چهارجانبه بینالمللی با هدف دستیابی به آتشبس بشردوستانه، که منجر به توقف درگیریها شود و شامل ایجاد پناهگاهها و گذرگاههای امن بشردوستانه برای تأمین امنیت و حفاظت از غیرنظامیان سودانی، با هماهنگی کامل با نهادهای دولتی سودان شود، تکرار کرد.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، روز پنجشنبه در قاهره از البرهان استقبال کرد و دو طرف مذاکرات گستردهای با حضور هیئتهایی از هر دو کشور انجام دادند. این مذاکرات بر راههای تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات میدانی در سودان متمرکز بود. السیسی ضمن تأیید حمایت کامل مصر از مردم سودان در تلاشهایشان برای عبور از مرحله حساس کنونی، بر حمایت بیدریغ مصر از وحدت، حاکمیت، امنیت و ثبات سودان تأکید کرد و آمادگی مصر را برای به کارگیری تمام تلاشهای ممکن در این زمینه اعلام داشت.