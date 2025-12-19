چند ماه پس از اخراج لرد مندلسون سفیر انگلیس در آمریکا به علت اعمال منافی عفت و ارتباطش با جفری اپستین سرشبکه آزار جنسی کودکان، کریستین ترنر به عنوان سفیر جدید انگلیس در آمریکا معرفی شد.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانه‌های انگلیسی ترنر ۵۳ ساله را کارمند سی ساله دولت و یکی از مدیران سیاسی وزارت خارجه این کشور معرفی کردند که قرار بود به عنوان سفیر انگلیس در سازمان ملل ایفای نقش کند، اما این انتصاب مقام بالاتری به او داده است چرا که سفیر انگلیس در آمریکا بالاترین مقام دیپلماتیک در دولت انگلیس محسوب می‌شود.

نخست وزیر انگلیس با ابراز خرسندی از تعیین سفیر جدید انگلیس در آمریکا گفت: بریتانیا و ایالات متحده رابطه بسیار ویژه‌ای با یکدیگردارند و تجربه گسترده کریستین به عنوان یک دیپلمات برجسته از این پیوند منحصر‌ به‌ فرد پشتیبانی می‌کند و تضمین می‌کند که همچنان شکوفا شود.

پیش از این، ترنر بیش از سه سال کمیسر عالی انگلیس در پاکستان بود و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به عنوان مشاور امور بین‌الملل نخست وزیر و معاون مشاور امنیت ملی خدمت کرد. او سال‌ها پیش نیز مدتی در ساختمان نخست وزیری انگلیس کار می‌کرد و به گفته برخی رسانه‌های انگلیسی سال‌ها پیش نیز مستند‌های تلویزیونی تولید می‌کرد.