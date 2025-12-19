



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به فیروزآباد با ۱۷۱ میلی متر ثبت شده است .

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه امروز ۶۴ میلی متر باران است

همچنین در آباده ۲۰ میلیمتر، اردکان ۳۹، ارسنجان ۵۵، استهبان ۷۶، اقلید ۱۹، ایزدخواست ۱۹، بوانات ۲۷، پاسارگاد ۳۱، تخت جمشید ۵۱، جهرم ۱۲۵، خرامه ۷۷، خفر ۱۳۵، خنج ۱۰۴، داراب ۱۰۹، درودزن ۳۹، زرقان ۴۴، زرین دشت ۱۲۶، سروستان ۱۲۰، شهرک گلستان شیراز ۵۶، شیراز ۶۴، صفاشهر ۲۴ میلیمتر باران ثبت شد .

در فراشبند ۶۵، فسا ۱۲۰، فورگ داراب ۱۲۸، فیروزآباد ۱۷۱، قیروکارزین ۱۴۶، کازرون ۱۷، گراش ۱۲۰، لار ۱۶۵، لامرد ۱۳۸، مهر ۱۰۲، نورآباد ۲۸ و نی ریز ۶۳ میلی متر بارش باران ثبت شده است .

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۱۳۲، اوز ۱۴۸، بختگان ۳۱، جویم ۱۰۳، خشت ۵۰، رستم ۵، سده ۳، کورده ۱۳۸، کوار ۱۴۸، کوه چنار ۲۰ و میمند ۱۴۸ میلی متر باران ثبت شده است .