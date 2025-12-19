پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان از دستگیری سه گروه متخلف زیستمحیطی و کشف ۸ قبضه سلاح شکاری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان پور گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان، هنگام گشت و کنترل حوزههای استحفاظی، سه گروه متخلف زیست محیطی را دستگیر و از آنها ٨ قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط کردند.
وی ادامه داد: از این متخلفان که در شهرستانهای خرم آباد و نیز در تالاب بیشه دالان بروجرد دستگیر شدند ٨ قبضه اسلحه شکاری، مقداری فشنگ و لاشه شش قطعه کبوتر وحشی کشف و ضبط شد.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی ارجاع شدند.
فرمان پور با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و جفت گیری حیات وحش افزود: با توجه به احتمال حضور سودجویان و شکارچیان متخلف در مناطق تحت مدیریت، گشت وکنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در سطح مناطق تحت مدیریت و شهرستانها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حمل هرگونه سلاح در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست ممنوع و تخلف است، اظهارکرد: محیطبانان و مأموران اجرایی استان به عنوان ضابطان خاص قضایی، به صورت شبانه روزی در این مناطق گشت زنی و از انجام هرگونه تخلف زیست محیطی جلوگیری میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلفات محیط زیستی همچون شکار و صید غیرمجاز، آلودگیهای محیط زیستی و پساب بلافاصله موضوع را به نزدیکترین ادارات حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس بگیرند.