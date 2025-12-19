پخش زنده
امروز: -
رییس ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز از انسداد محور مواصلاتی مهریز–میانکوه به علت بارش برف، مهگرفتگی و یخزدگی سطح جاده خبر داد و از رانندگان خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در این مسیر خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عسکرزاده، گفت: به دنبال شرایط نامساعد جوی، کاهش دید افقی و لغزندگی شدید سطح محور مهریز–میانکوه، تردد در این مسیر با خطرات جدی همراه است و به همین دلیل این محور به طور موقت مسدود شده است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت هشدارهای ایمنی افزود: از شهروندان و رانندگان درخواست میشود ضمن پرهیز از تردد غیرضروری در این مسیر، اطلاعیههای صادره از سوی مراجع رسمی را دنبال کنند.
رییس ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز تصریح کرد: نیروهای راهداری این شهرستان به صورت مستمر در حال تلاش برای بازگشایی محور و ایمنسازی مسیر هستند و به محض بهبود شرایط جوی و فراهم شدن امکان تردد ایمن، زمان بازگشایی از طریق رسانههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.