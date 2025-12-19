مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: به دنبال بارندگی‌های اخیر و طغیان رودخانه‌ها دو مسیر اصلی و ۲۹ راه فرعی روستایی استان بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده افزود: راه اصلی مسیر رفت بندرعباس – بندرخمیر بسته است و مسیر جایگزین برای رفت وآمد کلمتلی و منبع آب است.

وی گفت: مسیر اصلی جاسک -سیریک هم به دلیل طغیان رودخانه موقتاً بسته شده و مسیر جایگزین میناب – جگدان است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: ۲۹ راه فرعی روستایی هم به صورت موقت بسته شده است.

حسن زاده گفت: برق شش هزار مشترک در شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، قشم و هرمز هم قطع شده است.

وی افزود: آب در هرمزگان هم حالت پایدار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: خطوط ارتباطی هم در شهرستان سیریک و میناب به علت قطعی برق هم با اختلال روبه رو است.

حسن زاده افزود: برای دو هزار و ۴۵ خانوار امداد رسانی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین برای ۵۱ خانه در شهرستان‌های قشم و پارسیان اسکان اضطراری داده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: بیش از ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان هم دچار آبگرفتگی شده است.

حسن زاده گفت: بارش تگرگ در شهرستان‌های بندرعباس، رودان خساراتی وارد کرده که پس از ارزیابی اطلاع رسانی می‌شود.

وی افزود: معابر در شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس، قشم و سیریک و ۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سیریک هم دچار آبگرفتگی شده است.