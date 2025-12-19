رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ایجاد و توسعه بیش از ۱۵ هزار هکتار باغ پسته در قم، نتیجه تغییر هدفمند الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آبی و ویژگی‌های خاک استان است و امروز این محصول به یکی از محور‌های اصلی اقتصاد کشاورزی قم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سجاد چهرگانی در جلسه‌ای که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار قم و نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به نقش باغ‌های پسته در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی افزود: افزایش شوری آب و تغییر شرایط خاک در استان قم، ضرورت حرکت به سمت کشت‌های کم‌مصرف و سازگار با اقلیم را دوچندان کرده و پسته به‌عنوان محصولی مقاوم، جایگزین مناسبی برای کشت‌های پرمصرف آب شده است.

وی با بیان اینکه همزمان با توسعه باغ‌های پسته، زیرساخت‌های مرتبط با این محصول نیز در حال شکل‌گیری است، افزود: قم در کنار تولید تخم‌مرغ که هم‌اکنون در جمع سه استان برتر کشور قرار دارد، با گسترش باغ‌های پسته در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد کشاورزی کشور قرار گرفته است.

چهرگانی، بحران آب و نادیده‌گرفته‌شدن حقابه استان طی دهه‌های گذشته را از دغدغه‌های جدی بخش کشاورزی برشمرد و افزود: اسناد و گزارش‌های تخصصی برای احیای حقابه استان به‌صورت مستمر در حال تدوین و پیگیری است.