به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما در ماه‌ها و سال‌های اخیر، اخبار پیشرفت‌های چشمگیر علوم و فناوری فضایی چین، باعث شگفتی‌های زیادی شده. از راه اندازی ایستگاه فضایی، تا پرتاب فضا پیما‌های سرنشین دار به فضا.

از تلاش برای نصب پرچم چین برروی کره ماه تا نشاندن مریخ نورد چینی بر سیاره سرخ. از پرتاب بیش از ۸۰۰ ماهواره به فضا تا تلاش برای ساختن موشک‌های بازیابی پذیر. اینها تنها بخشی از دستاوردی اخیر چین در علوم فضایی است. دستاورد‌هایی مهم که از گشوده شدن صفحه‌ای جدید در کتاب تاریخ علم فضانوردی جهان حکایت دارد. صفحه‌ای به نام چین که هرروز دستاوردی جدید برآن نوشته می‌شود.