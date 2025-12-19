به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بادهای شدید، طوفان های شن ، بیابان های خشک و کمبود منابع آبی. هرکدام از این چالش ها کافیست تا زندگی را برای مردم یک منطقه سخت کند. اقلیم منطقه سین کیانگ چین،همه این چالش ها را باهم دارد. درست همچون برخی از مناطق ایران . بااین حال امروز مردم این منطقه نه تنها از این چالش ها رنج نمی برند، بلکه همین وِیژگی های اقلیمی را به منبعی برای خلق ثروت وزندگی بهتر تبدیل کرده اند. این برنامه از سرزمین چین،راوی قصه همزیستی انسان وطبیعت به یاری فناوری و خلاقیت است.