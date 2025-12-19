پخش زنده
رئیس پلیس راه استان سمنان از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و بر لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،رئیس پلیس راه استان سمنان،گفت:هماکنون تمامی محورهای مواصلاتی استان سمنان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.
سرهنگ بزرگی با تأکید بر الزام همراه داشتن زنجیر چرخ بهویژه در مسیرهای کوهستانی گفت: بهمنظور تأمین ایمنی راهها و حفظ جان مسافران، از تردد خودروهایی که فاقد تجهیزات زمستانی باشند جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه رانندگان باید با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب حرکت کرده و از تغییر مسیرهای ناگهانی، سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ خودداری کنند افزود:پلیس با رانندگان پرخطر که این موارد را رعایت نکنند، برخورد جدی خواهد داشت.