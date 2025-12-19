برنامه «روی تور»، با تحلیل فنی بازی‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور و دیدار مستقیم فوتبال بولونیا و اینتر، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «روی تور» و دیدار تیم‌های بولونیا و اینتر، از شبکه ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با شروع رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، برنامه زنده «روی تور»، به تحلیل فنی و بررسی تیم‌ها به خصوص تیم سپاهان می پردازد.

در این برنامه محمود افشاردوست کارشناس والیبال و محمد محمدکاظم سرمربی تیم سپاهان، حضور دارند.

برنامه «روی تور»، به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هنگام پخش والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰، از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش در چارچوب فوتبال مرحله نیمه نهایی مسابقات سوپرکاپ ایتالیا، تقابل بین تیم‌های بولونیا و اینتر را به صورت زنده پخش می کند.

از مرحله نیمه‌نهایی فوتبال سوپرکاپ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۲:۳۰، رقابت بین دو تیم بولونیا و اینتر با گزارشگری میثم محمدزاده، پخش می شود.

بولونیا با کسب ۲۵ امتیاز در رده ششم جدول سری آ قرار گرفته و همچنان شانس خوبی برای قرارگیری در بین چهار تیم برتر را دارد. در طرف مقابل اینتر با قرار گرفتن در صدر جدول همچنان امیدوار است به قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا دست یابد.