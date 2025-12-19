پخش زنده
رییس اداره ورزش و جوانان میاندوآب گفت: ۲ کاراتهکای برجسته این شهرستان به اردوی آمادهسازی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر محمدیانی افزود: «کاراتهکاران میاندوابی با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور و جلب نظر سرمربیان تیم ملی، به اردوی بزرگسالان فراخوانده شدند.
وی بیان کرد: «محمد صدرا الهورنی» در وزن ۷۵ کیلوگرم و «سیدعلی کریمی» در وزن منفی ۸۵ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
رییس اداره ورزش و جوانان میاندوآب گفت: مرحله بعدی انتخابی روز ۲۹ آذرماه در تهران برگزار میشود و در این مرحله، بازیکنانی که از سوی کادر فنی دعوت شدهاند، با یکدیگر رقابت میکنند و نفرات برتر هر وزن به مرحله بعد راه پیدا خواهند کرد.
محمدیانی افزود: در این مرحله، نفرات دعوتشده با نفرات دوم و سوم مسابقات قهرمانی کشور مبارزه میکنند و در نهایت برترینها به مرحله نهایی اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد که این مرحله در دی ماه برگزار میشود.