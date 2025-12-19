به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فعالیت سامانه بارشی اخیر در آبادان به گونه‌ای بود که روز گذشته از بعد از ظهر تا نیمه شب بارش باران ادامه داشت.

طبق آمارهای اداره هواشناسی سامانه بارشی در آبادان ۹ و شش دهم میلیمتر بارید.

آنطور که ادارای هواشناسی گفته فعالیت این سامانه تا اواخر وقت امروز ادامه دارد.

اداره هواشناسی درباره مه گرفتگی پس از باران هشدار صادر کرده است و گفته دید افقی در جاده‌های مواصلاتی کاهش می‌یابد، لازم است رانندگان مراقب باشند.

هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان خوزستان حاکی از وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر امروز جمعه تا اواسط سه شنبه است؛ که در اغلب مناطق استان بویژه سواحل و مناطق جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی جاده‌های کوهستانی و راه‌های مواصلاتی تا مرکز استان پیش بینی می‌شود.

هواشناسی همچنین برای کاهش دما هشدار سطح زرد اعلام کرد.

بر این اساس که از اوایل وقت شنبه تا اواسط وقت دوشنبه، نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد و کاهش دمای شبانه در اغلب نقاط استان و وقوع دما‌های صفر، زیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمال شرقی و شرقی استان مورد انتظار است.