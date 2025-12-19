درپی فعالیت سامانه بارشی در استان یزد، ساکنان اکثر مناطق استان شاهد بارش برف و باران بوده‌اند.

کویر نشینان از بارش رحمت الهی شادمان هستند و از درگاه ایزد منان تداوم بارش‌ها را خواستار هستند.

البته کشاورزان ودامداران یزدی بیشتر از همه از بارش رحمت الهی شادمان هستند.

براساس اعلام عسکرزاده رییس ستاد مدیریت بحران مهریز، محور مهریز–میانکوه به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی مسدود است و عوامل راهداری برای بازگشایی مسیر در حال فعالیت هستندو همچنین محور بافق یزد برفی گزارش شده است.