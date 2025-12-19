پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی با اشاره به چالشهای محیطزیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بر ضرورت مشارکت مردمی و اهمیت ظرفیت سازی اجتماعی تشکلهای مردمنهاد در فرآیند احیای این دریاچه تأکید کرد.
حجت جباری با بیان اینکه سازمان حفاظت محیطزیست به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده محیطزیستی نیست، گفت: همراهسازی جامعه از طریق فرهنگسازی و آموزش عمومی، یکی از الزامات اصلی حفاظت از منابع طبیعی و کاهش پیامدهای تخریب محیطزیست است.
وی با اشاره به تجربههای موفق سالهای گذشته افزود: تشکلهای مردمنهاد و ظرفیتهای محلی در اجرای بسیاری از برنامههای محیطزیستی همراه اداره کل بودهاند و نتایج ارزشمندی از این همکاریها حاصل شده است.
جباری حضور فعال تشکلهای مردمنهاد در برنامههای احیای تالابهای اقماری دریاچه ارومیه در ۲۰ سال گذشته در شهرستانهای نقده، مهاباد و میاندوآب را نمونهای روشن از مشارکت مؤثر مردمی عنوان کرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی با تأکید بر نقش تشکلها در آگاهسازی جامعه محلی اظهار داشت: کاهش مصرف آب بهویژه در بخش کشاورزی بدون اطلاعرسانی، آموزش و همراهی بهرهبرداران امکانپذیر نخواهد بود و تشکلهای مردمنهاد میتوانند در این زمینه نقش تعیینکنندهای ایفا کنند.
وی در پایان بر ضرورت تقویت جایگاه تشکلهای مردمنهاد و توسعه همکاریهای میدانی برای حفاظت از منابع طبیعی و احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد.