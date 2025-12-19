به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ حاکم ممکان با اشاره به اینکه این تفاهم نامه در جریان سفر روز پنجشنبه رئیس اورژانس کشور به ارومیه و پس از حضور میدانی، بازدید مستقیم از پایگاه‌های اورژانس در حال احداث و پد بالگرد منطقه سیلوانا به امضا رسید، گفت: با عملیاتی شدن این تفاهم نامه‌ها شاهد تحول تاریخی در بخش اورژانس استان خواهیم بود.

وی افزود: در این سفر جانمایی سه پد بالگرد اورژانس، ساخت سوله ویژه بالگرد، ایجاد ۷ پایگاه امداد جاده‌ای، تقویت اورژانس هوایی و افتتاح پایگاه اورژانس بانوان و نیز تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس در مرحله اول در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس و مجمع نمایندگان استان، اجرای کامل این مصوبات را با جدیت دنبال خواهند کرد تا ثمره این حضور جهادی و تصمیمات مهم، هرچه سریع‌تر در زندگی مردم آذربایجان‌غربی دیده شود.