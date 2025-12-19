به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما برخلاف تصور، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با چالش کمبود منابع آبی مواجه است. خشکسالی‌های مداوم، کم بارشی، توزیع نامتوازن منابع آبی، مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی و آلودگی آب‌های سطحی چین را با تنش‌های آبی مواجه کرده است.

کشوری که ۲۰ درصد جمعیت جهان را میزبانی می‌کند، تنها ۶ درصد آب‌های شیرین جهان را دارد. بااین حال، کمبود منابع آبی نه صنایع چین را متوقف کرده، نه دوردست‌ترین مناطق این کشور را با قطعی آب مواجه کرده است. چین چگونه توانسته بین منابع و مصارف آب توازن ایجادکند؟ این قسمت از برنامه از سرزمین چین به این سئوال مهم پاسخ داده است.