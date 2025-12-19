روند ابتلا به بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوانزا و سرماخوردگی طی دو هفته گذشته در همدان، سیر نزولی داشته، اما همچنان باید مراقب بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: با وجود روند کاهشی بیماری‌های تنفسی، رعایت توصیه‌های بهداشتی همچنان ضروری است و از شهروندان به‌ویژه در آستانه شب یلدا درخواست می‌شود از حضور در دورهمی‌ها و مراسم شلوغ خودداری کنند.

رحیم هزاریان افزود: مردم پروتکل‌های بهداشتی، به‌ویژه استفاده از ماسک در فضا‌های سربسته با تهویه نامناسب و شست‌وشوی مکرر دست‌ها را با جدیت رعایت کنند؛ این توصیه‌ها به‌خصوص برای گروه‌های پرخطر شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران زمینه‌ای اهمیت دوچندان دارد.

اوبا اشاره به وضعیت آنفلوانزا در استان تاکید کرد: همان گونه که در موج‌های بیماری تنفسی فصلی پیش بینی می‌شود بیماران با سابقه بیماری زمینه‌ای نظیر نارسایی تنفسی، مصرف کنندگان دارو‌های سرکوب کننده، بیماران قلبی و دیابت و همچنین افراد مسن و مادران بادار، بیشتر در معرض خطر عوارض آنفلوانزا هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده طی دو ماه گذشته ۱۱ نفر با علائم بیماری تنفسی فوت‌شده‌اند، اما این موضوع به معنای فوت قطعی این افراد بر اثر آنفلوانزا نیست.

او گفت: میانگین سنی افراد فوت‌شده حدود ۶۵ سال بوده و بیمار با سن بالای ۹۰ سال هم در بین فوت شدگان هست، همچنین بیشتر آنها دارای بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.