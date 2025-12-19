به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما چین، باوجود پیشرفت های سریع درسال های اخیر همچنان یک جامعه روستایی است. تاریخ و فرهنگی هزاران ساله ، با وجود پیشرفت های فناورانه و صنعتی همچنان روحیه روستایی مردم این کشور را حفظ کرده است.

بااین حال روستاهای چین نمایانگر هویتی هستند که با گذر از نسل‌ها، ضمن حفظ آداب و رسوم قدیمی ،در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کرده اند. دراین قسمت ازسرزمین چین ، ، سفری خواهیم داشت به عمق زندگی در روستاهای چین؛ از تجربه زندگی سنتی و جذابیت‌های آن تا تحولاتی که باعث رشد و پیشرفت این مناطق شده است.