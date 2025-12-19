طرح اعزام زائران حرم حسینی، توسط سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس به نیابت از واقفان خیر اندیش اجرا شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ اجرای طرح اعزام زائران حرم حسینی، طرحی که سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس به نیابت از واقفان خیر اندیش انجام می‌دهد .

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: در اجرای این طرح ۴۵ نفر از خادمان امامزادگان برای اولین بار به زیارت حرم اباعبدالله الحسین اعزام می‌شوند .

حجت اسلام صفری گفت : استان فارس معین استان‌های هرمزگان ، کهگیلویه و بویراحمد ، بوشهر و خوزستان است .

در این سفر ۹ روزه کاروان استان فارس به همراه ۱۴ کاروان اعزامی کشور از مرز مهران عازم کربلای معلی می‌شود .