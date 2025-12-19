به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی گفت: شب گذشته ۲۷ آذرماه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه نفر در ارتفاعات کوهستانی آبگرمه از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان به جمعیت هلال‌احمر کوهدشت اعلام شد که بلافاصله یک تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام و امدادگران پس از پیمایش حدود ۷ کیلومتر مسیر سخت گذر کوهستانی، به افراد گرفتار شده دسترسی پیدا کردند.

وی افزود: عوامل امدادی با ایجاد کارگاه فنی کوهستان، عملیات انتقال افراد گرفتار را با رعایت کامل اصول ایمنی انجام داده و هر سه نفر را به مناطق امن منتقل کردند.

به گفته علی‌محمدی، افراد نجات‌یافته از سلامت نسبی برخوردار هستند.

وی از کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست قبل از صعود به ارتفاعات، از وضعیت جوی و مسیر‌ها اطلاع کافی داشته و تجهیزات ایمنی لازم را همراه داشته باشند.