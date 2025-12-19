مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اعلام کرد : بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پنجم مردادماه به‌عنوان «روز ملی کرمانشاه» به تصویب رسید و از سوی این شورا برای درج در تقویم رسمی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مظفر تیموری افزود: این مناسبت در تقویم رسمی کشور در سال آتی درج خواهد شد و پنجم مرداد همزمان با سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، به‌عنوان روز ملی کرمانشاه انتخاب شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری برای بزرگداشت این روز در دستور کار قرار می‌گیرد، اظهار کرد: ثبت روز ملی کرمانشاه گامی ارزشمند و ماندگار برای معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و حماسی این استان است.

وی همچنین تصریح کرد: دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کردند منتظر ابلاغ رئیس‌جمهور هستند و پس از آن، این مصوبه به‌صورت رسمی به استان‌ها اعلام خواهد شد.