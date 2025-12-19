به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی بارندگی روز‌های اخیر و نفوذ آب به قسمتی از سازه آب انبار فیض در محله پنجاهه نائین، بخشی از جداره و دیواره دروازه پنجاهه فرو ریخت.

محمود مدنیان با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی و مالی نداشته است، افزود: با توجه به اینکه دیواره‌ها و پِی ساباط مجاور دروازه این بنا خشتی بود، بالا آمدن روان آب‌ها در داخل ساباط و نفوذ به پی و دیواره و جداره آن، باعث ریزش بخشی از دروازه شده است.

وی گفت: با حضور میدانی ستاد بحران شهرستان و رفع خطرات اضطراری احتمالی، مقرر شد بلافاصله پس از بارندگی‌ها و با تأمین اعتبار لازم، مرمت و ترمیم بخش‌های آسیب دیده و تخریب شده این سازه در دستور کار قرار گیرد.

محمود مدنیان ادامه داد: میراث فرهنگی در چند سال گذشته با مشارکت اهالی محله، پشت بام، ساباط، دروازه آب انبار و بادگیر محله پنجاهه را مرمت کرده است.

شهرستان نائین در روز‌های اخیر بنابر اطلاع اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین میزان بارش را در استان داشته و روستای چوپانان و شهر انارک این شهرستان دو ردیف اول را در جدول میزان بارش‌ها به خود اختصاص داده‌اند و صبح امروز نیز شاهد سفید پوش شدن شهر نائین همانند روستا‌های این شهرستان هستیم.