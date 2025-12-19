سیاست آمریکا در اوراسیا دیگر جایگاهی ندارد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم
ا از اسلام آباد؛ «مشاهد حسین سید» از تحلیلگران ارشد و سیاستمدار برجسته پاکستانی با اشاره به برگزاری اولین مجمع پاکستان-روسیه اوراسیا ۲۰۲۵ در مسکو و تحولات اخیر در منطقه گفت: سیاست های آمریکا در اوراسیا دیگر جایگاهی ندارد و واشنگتن در برابر تغییرات قدرت جهانی، نشانه های ضعف و عقبنشینی آشکار نشان میدهد.
به نقل از سایت خبری «جیو نیوز»، «مشاهد حسین سید» در یک برنامه تلوزیونی گفت: تمرکز کشورهای اوراسیا، از جمله پاکستان، روسیه، ایران، ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی، بر همکاری های چندجانبه و تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و مردم به مردم، نشانگر شکل گیری مرکز جدید قدرت جهانی و آغاز عصر چندقطبی شدن است.
وی با بیان اینکه حتی اسناد رسمی امنیت ملی آمریکا نیز به این تغییر قدرت اشاره کردهاند، تأکيد کرد: جهش قدرت از غرب به جنوب و شرق جهان اکنون آشکار شده است و آمریکا دیگر نمیتواند نقش راهبردی گذشته خود را در اوراسیا ایفا کند.
مشاهد حسین سید همچنین اعلام کرد، مجمع اتصال اوراسیا به عنوان نهادی برای تقویت همکاری های منطقهای، شامل تجارت، فرهنگ، آموزش، انرژی و تعاملات مردم، اهمیت ویژهای دارد و کشورهای اوراسیا و پاکستان با تمرکز بر این همکاری ها، مسیر مستقل و قدرتمند خود را دنبال میکنند.
این تحلیلگر پاکستانی در پایان گفت: این روند جدید نه تنها موقعیت آمریکا را در اوراسیا تضعیف میکند، بلکه نشاندهنده شکل گیری جهان چندقطبی و تقویت نقش اوراسیا به عنوان محور ثبات و قدرت منطقهای و بینالمللی است.