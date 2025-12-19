\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f0 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062a\u062f\u0627\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f4\u06f5\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062f\u0627\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0648 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u062e\u0644\u0627\u0635\u060c \u0648\u0638\u0627\u06cc\u0641\u06cc\u060c \u0686\u0648\u0646 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0647\u0645\u0627\u062a\u060c \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u063a\u0630\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0645\u060c \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062d\u062a\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0631 \u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u062d\u0645\u062f \u0639\u0633\u06af\u0631\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f:\u00a0\n\u00a0\n\n\n