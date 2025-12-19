به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی امیری گفت: ادامه‌ی ساخت این پاساژ در چهارچوب مجوز جدید تا ارتفاع هفت و نیم متر خواهد بود و همه‌ی نهاد‌های مرتبط اعم از قوه قضاییه - دولت - مجلس و شهرداری بر آنیم که نباید به آثار میراثی ما به خصوص ثبت جهانی تعدی شکل بگیرد.

در ادامه‌ی پیگیری‌های متعدد از سوی وزیر میراث فرهنگی با همراهی متخصصان شهری و فعالان بافت تاریخی، نشست تشکل‌های مردم نهاد به میزبانی مدیر کل حوزه وزارتی و امور بین الملل در وزارت خانه میراث فرهنگی تشکیل شد.

در این نشست وحید شهاب متخصص برنامه‌ریزی شهری با اشاره به پیشینه‌ی ساخت در میدانگاه شمس العماره و واجد ارزش بودن این اثر ثبت ملی گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۱ با اعلام واجد ارزش بودن گاراژ شمس العماره در جوار میدانگاه، مالک را مکلف به مرمت و احیا ساختمان بر اساس وضع موجود می‌کند.

وی افزود: در متن نامه شرط همگونی با بنا و "ارتفاع حداکثر ۸ متر با یک طبقه زیر زمین " عنوان شد.

شهاب در ادامه تصریح کرد: بعد از پیگیری‌های مکرر مالک در سال ۱۴۰۳، نامه‌ای با دستور معاون حقوقی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر عدم همجواری ملک مذکور با بنای ثبت ملی و واجد ارزش به عنوان پاسخ نهایی و شروع گودبرداری با زیرزمین منفی چهار موافقت می‌شود.

متخصص برنامه‌ریزی شهری افزود: در نامه سال ۱۴۰۳ بر حفظ جداره میدانگاه شمس العماره و احداث سه طبقه زیر زمین تاکید شده بود که تقریباً هم‌زمان با این مکاتبه، در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ گزارشی صادر می‌کند که در آن، ملک مذکور «خطرناک» اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقف‌ها و دیوار‌های اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا به دلیل احتمال ریزش تأکید می‌شود.

شهاب تصریح کرد: مستندات و تصاویر ثبت‌شده در همان مقطع زمانی، چنین ادعایی را تأیید نمی‌کند و حتی اگر فرض شود موضوع رفع خطر مطرح بوده این پرسش باقی می‌ماند که چرا به نامه رسمی اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره توجه نشده و بدون صدور مجوز قانونی، روند تخریب دنبال شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات ساختمانی و صدور مجوز از سوی معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران مبنی بر صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه گفت: بدون آنکه نقشه‌ای به تأیید اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ پروانه‌ای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر می‌کند که احداث ۷ طبقه شامل ۳ طبقه روی زمین و ۴ طبقه زیرزمین مجاز اعلام می‌شود.

متخصص برنامه‌ریزی شهری افزود: نصب جرثقیل و ستون‌گذاری در فروردین امسال (۱۴۰۴) در شرایطی آغاز می‌شود که در متن پروانه تصریح شده که «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است».

وحید شهاب گفت: پلاک مورد بحث در پهنه مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری (M۲۱۱) قرار دارد که با توجه به دید و منظر مجموعه جهانی کاخ گلستان، می‌توانست به جای کاربری تجاری از ظرفیت بالایی برای مجموعه‌ای کاربری‌های فرهنگی و گردشگری برخوردار شود.

او به موضوع فرونشست اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار طرح یک شرکت است و این وضعیت بر اساس مشوق بند ۹ صورت جلسه شورای شهرداران مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ شکل گرفته، در حالی که این مصوبه در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پرونده‌های صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند؟ و این دغدغه پیش می‌آید که در صورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟.

متخصص برنامه‌ریزی شهری افزود: محل طرح پاساژ در عودلاجان غربی واقع است که ساخت و ساز به این شیوه میتواند موضوع فرونشست را بر پلاک‌های خانه‌های تاریخی موجود و نیازمند به مرمت و مسیر قنات ۷۰۰ ساله، تهدیدی جدی باشد.

شهاب گفت: بافت تاریخی تهران یک اصالت تعریف شده دارد ساخت کاربری‌های تجاری مانند مروی سنتر تنها اضافه کننده‌ای بی ربط با بار جمعیتی و عامل شب مردگی در گذر تاریخی ناصریه یا همان ناصر خسرو فعلی است.

وی افزود: طبق پروانه صادرشده تأمین پارکینگ برای کاربری‌های تجاری لازم است و با توجه به ۱۵۳ واحد تجاری در طرح مذکور؛ همهخ پارکینگ‌ها در فاصله‌ای حدود ۲ کیلومتر و در محله هرندی پیش‌بینی شده است و شیوه تأمین پارکینگ دو پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هدف، صرفاً رفع تکلیف اداری بوده یا پاسخگویی واقعی به نیاز‌های طرح و بافت پیرامونی مد نظر است.

این مشکل از انجا به وجود امد که حریم عودلاجان غربی ثبت نشد و این مسئله علت دلسردی و خروج محلی‌های بومی و ورود سوداگران برای تجاری سازی است.

شهاب گفت: نجات دهنده‌ی بافت‌های تاریخی، مالکان اصلی آنهاست که حس تعلق خاطر دارند.

وی به موضوع رعایت نشدن حریم بافت تاریخی و تجاری سازی اشاره کرد و گفت: اکتفا به رعایت ارتفاع در ۸ متر تنها یک بهانه تراشی برای چشم پوشی بر یک خطا است بلکه باید مسئله بصری و کارکردی را نیز در نظر گرفت.

او افزود: به روزرسانی قوانین، مهر محکمی برای ارزش گذاری و اعتبار بخشی به هر اثری است، که ساخت مروی سنتر در این میدانگاه تغییر در ساختار یا همان مورفولوژی در پهنه‌ی میراث جهانی گلستان و بافت تاریخی عودلاجان را در بر دارد.

وی در ادامه به بافت تاریخی عودلاجان اشاره کرد و گفت: محله‌ی عودلاجان به دلیل تک بنا‌های شاخص با آرایه‌های خاص در معماری ایرانی، یک پارچه بودن در ساختار و کاربری‌های سنتی ۲۰ سال پیش به ثبت ملی رسید.

شهاب با اشاره به بحث عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ساکنین در بافت تاریخی تصریح کرد: ساخت پاساژ مروی سنتر با متراژ ۱۳۰۰ متر و "پروژه‌ی طلای خاورمیانه" با مساحتی بیش از ۳۱۰۰ متر در شش طبقه، در واقع تحمیل کاربری‌های غیر بومی به بافت تاریخی عودلاجان است و صدور مجوز بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه، بی عدالتی در حق ساکنان بافت است و این جای تامل دارد.

او افزود: تغییر کاربری میتواند آغازی بر تخریب این بافت ارزشمند باشد چرا که میتواند به تقلید از یک الگوی نادرست حتی برای مردم محلی باشد که تبعات جدی را بهمراه دارد.

وحید شهاب با اشاره به قانون حمایت از بافت تاریخی خاطر نشان کرد: در متن قانون به صراحت ذکر شده که وزارت راه و شهرسازی با کمک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهرداری اهتمام به گذاشتن طرح‌های ویژه بگذارند، اما اکنون نه از ظرفیت قانونی خبری است نه حمایتی از مردم و پهنه‌های تاریخی.

او در پایان گفت: شاید بتوان با مشخص کردن یک کاربری قابل قبول در حوزه‌ی گردشگری یا فضا‌های اقامتی در جوار میراث جهانی برای ورود گردشگر خارجی و اجرای گودال باغچه برای آن سه طبقه زیر زمین با انباری‌های بیشمار، کمی از بار این اشتباه بکاهد.

اسناد بالادستی:

قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی در ماده ۱ اصطلاحات به کار رفته در این قانون آورده شده:

ب – مرمت: عملیات تخصصی و همه جانبه (کمی و کیفی) است که هدف آن حفظ، بیان و آشکار کردن ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و زیبایی شناختی یک اثر با لحاظ اصالت و یکپارچگی آن است و مراحل گوناگونی اعم از تداوم، تثبیت و استحکام بخشی از بازگردانی وضعیت موجود به وضعیت اصیل و پایدار را شامل می‌شود.

ث – حریم بنا: نواحی اطراف یک اثر فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آن اثر و حمایت‌های قانونی به عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) بر روی نقشه، مشخص می‌شود.

ج – محدوده بافت: محدوده یک منطقه تاریخی و فرهنگی ثبت شده که همراه با ضوابط و مقررات قانونی با هدف محافظت مؤثر از آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی ملی یا جهانی موجود در آن منطقه و حمایت‌های قانونی به عنوان لایه‌های حفاظتی (منظری، ساختاری، عملکردی) بر روی نقشه، مشخص می‌شود.

چ – کاربری متناسب: حفظ و ارتقای هویت و ارزش‌های اثر با بهره گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین اجتماعی – اقتصادی آن برای پاسخگویی به نیاز‌های معاصر وفق ضوابط و مقررات و قوانین ناظر به موضوع.

خ – حمایت: بسترسازی مناسب برای توانمندسازی مالکان و بهره برداران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافت‌های تاریخی – فرهنگی.

به منظور حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی در ماده ۲ سازمان مکلف است:

الف – با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی (از جمله تعیین حریمها) با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی – فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام کند.

ب – ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، دستورالعمل‌های مورد نیاز برای مدیریت بهره برداری، نگهداری و پشتیبانی بناها، اماکن و بافت‌های تاریخی – فرهنگی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۳ – وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با همکاری سازمان و شهرداری‌ها در مدت پنج سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی حسب مورد از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری یا کمیسیون‌های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدام کنند.