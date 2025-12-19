به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو گفت: این سازمان در سه سال گذشته موفق به کسب نقشه راه برای تحول روستا‌ها بوده است.

او با اشاره به اینکه تعامل موجود در استان عامل اصلی این پیشرفت‌ها بوده، افزود: استان همدان در دو سال گذشته موفق به کسب رتبه اول کشوری در شناسایی نمونه‌های اولیه کشاورزی شده که این دستاورد، معادل کسب رتبه اول در کنکور سراسری کشاورزی برای استان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان به محوریت «مولدسازی» در پیشبرد امور روستا‌ها اشاره کرد و گفت: ما پیشرفت روستا‌ها را بر اساس این محور پیش برده‌ایم، زیرا روستا باید محل تولید و نه مصرف باشد.

بهراملو افزود: در همین راستا، ۴۰۰ پروژه عمرانی و توسعه‌ای در حوزه کشاورزی استان به طور رسمی آغاز به کار کرده‌اند.

او با اشاره به رونمایی از طرح «اورژانس کشاورزی»، تصریح کرد: این سامانه، سامانه‌ای ایده‌محور بوده که برای رسیدگی سریع و آسان به خسارت‌های ناشی از آفات و حوادث طراحی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با تأکید بر تلاش‌های همه‌جانبه همکاران در راستای رونق تولید و اشتغال‌زایی، تاکید کرد: نتیجه این مساعی، شناسایی همدان به عنوان استان برتر حوزه کشاورزی در سال ۱۴۰۴بوده است.