پخش زنده
امروز: -
استاندار ایلام در دیدار با المهندس نصیف جاسم الخطابی، استاندار کربلا؛ از آمادگی این استان برای توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و تجاری با کربلا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کرمی با اشاره به ظرفیتهای مشترک دو استان در حوزههای سیاسی، اجتماعی، درمانی، گردشگری و مذهبی، خواستار افزایش همکاریها میان استانهای ایلام و کربلا شد.
وی همچنین از میزبانی مردم کربلا از زائران اربعین قدردانی کرد و بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در ایلام و کربلا تأکید کرد.
احمد کرمی، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی ایلام در استان کربلا را گامی مهم در نمایش توانمندیهای اقتصادی و فرهنگی دو استان دانست و اعلام کرد که ایلام آماده میزبانی از نمایشگاه صنایعدستی و گردشگری کربلا است.
این دیدار با هدف تقویت روابط دوجانبه و پیگیری مصوبات جلسه مشترک معاونان استانداری دو استان، برگزار شد.