به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ دور ششم مسابقات تنیس روی میز مهاباد با حضور ۳۲ تنیسور در سالن هیئت تنیس روی میز این شهرستان برگزار شد که در پایان محمدامین برنجی به نشان طلای این رقابت‌های دست یافت. فرزاد وطمانی مقام دوم را کسب کرد و بهرام میکائیلی و فاروق پیکانی به صورت مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

سر داوری این دوره از مسابقات را علی وطمانی رئیس هیئت تنیس روی میز شهرستان مهاباد به عهده داشت.