مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: امروز جمعه ۲۸ آذرماه آزمون استخدامی سرایداری برای خدمت در دستگاه تعلیم و تربیت استان در ۴ حوزه امتحانی، برگزار شد.

رقابت یک‌هزار و ۶۱۰ داوطلب ایلامی در آزمون سرایداری آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ایرج زینی وند مدیر کل آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از حوزه‌های امتحانی آزمون استخدامی سرایداری گفت: از تعداد یک‌هزار و۶۱۰ نفر داوطلب خانم و آقا که باهم رقابت می‌کنند به تفکیک ۸۰۵ نفر شرکت کننده وجود دارد.

وی ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و اعلام نتایج آزمون کتبی و مصاحبه‌های اختصاصی ۸۵ نفر جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد.

زینی وند افزود: تلاش بر این است که نتایج اولیه آزمون؛ تا پایان دی ماه سال جاری اعلام شود.