استاندار هرمزگان از روند امداد رسانی و مدیریت پیامد‌های بارندگی در شهرستان‌های میناب و رودان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در این بازدید مدیریت بحران و مداد رسانی را این شهرستان‌ها مطلوب دانست و گفت: باید از بارش‌ها، آسیب‌ها را شناسایی و مشکلات را رفع کنیم.

وی افزود: در سه روز اخیر ۱۵۶ میلیمتر در شهرستان میناب بارندگی شده و بیش از ۶۴ میلیون مترمکعب آب پشت سد استقلال ذخیره شده است که ۱۷۶ میلیون مترمکعب دیگر لازم است تا سد کاملا آبگیری شود.

استاندار هرمزگان گفت: هنگام رها سازی آب پشت سد استقلال باید مدیریت شود تا به روستا‌های پایین دست سد دچار آبگرفتگی نشوند.

وی افزود: در این روستا‌ها ۴۰ هزار تن در روستا‌های پایین دست سد استقلال زندگی می‌کنند.

استاندار هرمزگان همچنین در ادامه با بازدید از ماشین آلات و امکانات خدماتی و مقابله با بحران شهرستان رودان از نزدیک وضعیت آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی را برای مقابله با موج سوم بارندگی‌ها ارزیابی کرد.