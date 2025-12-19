به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: با از سر گرفتن دوباره بارش برف از ظهر امروز در استان دمای هوای امشب به منفی ۲ درجه خواهد رسید و برای فردا یخبندان اتفاق خواهد افتاد.

علی قاسمی پیش بینی کرد که حداکثر میزان بارش برف در خراسان رضوی به ۲۰ سانتی متر برسد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: پیش بینی میشود بارش برف تا ساعت ۲۱ به اوج خود برسد و تا بامداد شنبه ادامه یابد.

از مردم خواسته شده است از تردد های غیر ضروری در محورهای خراسان رضوی خود داری کنند.

بارش برف در مشهد وسراسر خراسان رضوی از سه شنبه شب آغاز شد وچهار شنبه شب به اوج خود رسید .