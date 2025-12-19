معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حضور جدی بخش خصوصی ونخبگان فرهنگی و دانشگاهی در اقدامات ستاد یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) و ضرورت شناساندن سیره و منش پیامبر اسلام به جهانیان تصریح کرد: امروز بیشتر از هر زمان نیاز به وحدت شیعه و سنی داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عارف در جلسه ستاد یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص)، با تبریک حلول ماه رجب و اشاره به روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: نام‌گذاری روز وحدت حوزه و دانشگاه ریشه در نهضت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد دارد و حوزه و دانشگاه در این مقطع تاریخی، دوشادوش یکدیگر نهضت بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی را تحت رهبری ایشان دنبال کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکيد بر اینکه نقش حوزه و دانشگاه در پیروزی انقلاب اسلامی بی‌بدیل بود و در بعد از انقلاب ضرورت خود را بیشتر نشان داد، تصریح کرد: وحدت این دو بخش رمز پیروزی و ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل همه توطئه‌ها است و توطئه‌ای نبود که استکبار جهانی و دشمنان ما و کسانی که انقلاب اسلامی به منافع آنان آسیب زد، علیه ایران انجام نداده باشند.

عارف بیان کرد: هر توطئه‌ای که طراحی شد، با وحدت و فرماندهی امام خمینی (ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری، خنثی شد و ملت ایران با آن مقابله کرد.

وی با اشاره به اینکه هر یک از تحریم‌های ظالمانه به تنهایی کمرشکن است، اما مردم ایران با اقتدار از آن عبور کردند، افزود: با وجود هزینه‌هایی که تحریم‌ها به کشور تحمیل کرد، این فشار‌ها دستاورد‌هایی همچون استقلال و پیشرفت را برای کشور به همراه داشت. امروز در بسیاری از فناوری‌های پیشرفته و نوظهور دست برتر را داریم و اگر تحریم‌ها نبود، صنعت کشور به این سطح از پیشرفت دست نمی‌یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هر دو بخش حوزه و دانشگاه باید قدر انقلاب را بدانند و در برابر انقلاب اسلامی، جز ادای تکلیف، هیچ وظیفه‌ای دیگر نداریم.

عارف به روز جهانی عاری از خشونت و افراط‌گرایی اشاره کرد و گفت: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند و در سیره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی نیز هیچ اقدام خشونت‌آمیزی برای پیروزی انقلاب رخ نداد. امام خمینی (ره) هرگونه اعمال خشونت‌آمیز مشابه آنچه در برخی انقلاب‌های جهان مرسوم بود و به پیروزی می‌انجامید، را تأیید نمی‌کردند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان به زعم خودشان مسلمانان را به افراط‌گرایی و خشونت متهم می‌کنند، بیان کرد: بخشی تحت تاثیر تفکرات غربی به نام اسلام دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند که دست آنها نیز خیلی زود برای همگان آشکار شد که وابسته به غرب هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اسلام‌هراسی راهبرد جدی غرب به اصطلاح متمدن است که با شعار حقوق بشر و آزادی، این شعار‌ها را به ابزاری برای سرکوب و فشار بر رقیبان تبدیل می‌کند. ما با خشونت رابطه‌ای نداریم و هیچ فرد یا کشوری را تأیید نمی‌کنیم، اما اگر رفتار غرب را در قبال آوارگان و مردم غزه با اوکراین مقایسه کنیم، آشکار می‌شود که این کشور‌های به اصطلاح متمدن چگونه با جنگ‌ها برخورد می‌کنند و چه جنایت‌هایی نیز در قاره آفریقا مرتکب شده‌اند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی از دو واژه خشونت و افراط‌گرایی مبری هستند و افراط گرایی هیچ ارتباطی با پیامبر و دین اسلام ندارد.

عارف با اشاره به تدبیر تشکیل ستاد یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) گفت: اگر بتوانیم چهره، سیره و منش پیامبر را به دیگران و سایر ادیان معرفی کنیم، دستاورد بسیار مهمی است و علی‌ر‌غم رفتار خشن، غیرانسانی و غیرعادلانه غرب با اسلام و ایران که ایران اسلامی را نمی‌خواستند، باید بتوانیم در مسیر معرفی پیامبر به جهانیان گام برداریم چرا که جامعه و نخبگان جهانی تشنه شناسایی پیامبر اعظم (ص) هستند و حتی در دنیای اسلام و ایران نیز کم کاری کردیم و نسل جوان با سیره پیامبر و ائمه آشنا نیستند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: وظیفه و افتخار سنگینی بر دوش اعضای این ستاد بوده و فرصتی است که با فعالیت‌های دبیرخانه با محوریت وحدت حرکت کنیم.

عارف تاکید کرد: وحدت رمز پیروزی و جهان شمول اسلام است و امروز بیشتر از هر زمان نیاز به وحدت شیعه و سنی داریم. باید دید تا چه میزان به این شعار‌های مهم عمل کردیم که ین مناسبت و رویداد مهم می‌تواند به وحدت در دنیای اسلام کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، اگر دنیای اسلام امروز وحدت را باور داشت، رژیم غاصب صهیونیستی که نماینده دنیای استکبار است، جرأت ارتکاب جنایات در غزه را نداشت. دعوای امروز ما میان دو تفکر است: تفکر عدالت و اخلاق در برابر تفکر صهیونیستی که کاملاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند و رفتار رژیم صهیونیستی نیز هیچ ارتباطی با یهودیت ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکيد بر اینکه باید قدر وحدت در دنیای اسلام را بدانیم و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه الگویی در دنیای اسلام باشد، گفت: باید ما برادران شیعه و سنی نشان دهیم که پیرو پیامبر رحمت (ص) هستیم و مسئله ما اخلاق و سیره ایشان است. اگر امروز وحدتی در دنیای اسلام بود، رژیم صهیونیستی جرات نمی‌کرد این رفتار خشن و غیرانسانی و قتل عام را در غزه مرتکب شود.

وی با تأکید بر اینکه امیدواریم این جشن پیامی برای مسلمانان باشد تا تحت لوای پرچم اسلام و وحدت کلمه بتوانیم منافع جهان اسلام را دنبال کنیم، تصریح کرد: جهت‌گیری این ستاد باید سمت و سوی کشور‌های اسلامی باشد و این فرصت ارزشمندی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ موقعیت ایران در منطقه نسبت به گذشته بهبود یافته و کشور‌های منطقه تمایل بیشتری به توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دارند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین ضرورت استفاده، توجه و حضور جدی بخش خصوصی، دانشگاه و نخبگان فرهنگی و دانشگاهی را در اقدامات و تشکیلات ستاد یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) خاطرنشان ساخت و گفت: نباید تلقی دولتی بودن از این ستاد شود و دولت تنها نقش دبیرخانه و هماهنگی این مراسم مهم را بر عهده داشته باشد.

همچنین در این جلسه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، استاندار کردستان، نماینده علمای اهل سنت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده ستاد یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) ارائه کرد و در ادامه اهم طرح‌ها و ایده‌های ارائه شده ستاد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در پایان جلسه هم تمبر یادبودی به مناسبت یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) رونمایی شد.