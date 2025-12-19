به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهمیت ماه‌های رجب و شعبان به عنوان ماه‌های عبادت و تحکیم رابطه با خداوند متعال اشاره کرد و از عموم مردم، به ویژه جوانان، خواست تا در این ماه‌ها به آراستگی به تقوا و رعایت ادب در محضر خداوند متعال بپردازند.

وی افزود: این ماه‌ها، ماه‌های گفت‌و‌گو با خدای سبحان هستند و خداوند ما را دعوت کرده است تا به مقام توحید، ادب در محضر ذات اقدس احدیت و معرفت اولیا و آراسته شویم. این آراستگی زمینه‌ساز مناجات و گفت‌و‌گو با خداوند متعال است. نماز، این عبادت استثنایی، ارتباط عبد با خالق خویش است که در آن حمد و دعا و درخواست از خداوند متعال صورت می‌گیرد. نماز ارتباط با خداوند متعال را استحکام می‌بخشد و راه را برای رسیدن به کمال هموار می‌کند. در این دوران که جهان اسلام با مشکلات مختلف رو‌به‌رو است، نباید مردم غزه و قهرمانان فلسطین را فراموش کنیم. مجاهدان اقتدارآفرین یمن و حزب‌الله نیز باید همواره در افکار و نگاه ما قرار داشته باشند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به اهمیت توجه به مبانی اعتقادی، فضائل اخلاقی و آراستگی به عمل صالح در ماه مبارک رمضان گفت: امیدوارم در پایان ماه رمضان، از نظر اعتقادی و اخلاقی، فاصله معناداری با امروز خود تجربه کنیم.

