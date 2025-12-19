فن‌بازار‌ها، حلقه اتصال صنعت، فناوری و بازار

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جمال علیرضاپور با اشاره به اهمیت فن‌بازار‌ها در تقویت ارتباط میان صنعت، فناوری و جامعه علمی کشور افزود: فن‌بازار‌ها به‌عنوان حلقه واسط میان ایده، فناوری و بازار، نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌های فناورانه و پاسخ به نیاز‌های صنایع ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: حضور فعال واحد‌های صنعتی و فناور استان تهران در قالب فن‌بازار منطقه‌ای استان، فرصت مناسبی برای معرفی محصولات، دستاورد‌های فناورانه و توانمندی‌های تولیدی فراهم کرده و زمینه توسعه همکاری‌های صنعتی و فناورانه را گسترش می‌دهد.





مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با تأکید بر پیوند صنعت، فناوری و سلامت محیط زیست تصریح کرد: توسعه فناوری‌های مرتبط با بهداشت محیط، محیط زیست و انرژی، از اولویت‌های مهم صنعتی استان تهران به شمار می‌رود و حمایت از واحد‌های فناور در این حوزه‌ها می‌تواند به حل چالش‌های زیست‌محیطی صنایع کمک کند.



علیرضاپور در ادامه با اشاره به حضور فن‌بازار منطقه‌ای استان تهران و سه واحد تولیدی منتخب در نمایشگاه جانبی بیست و هشتمین همایش ملی و نهمین همایش بین‌المللی بهداشت محیط گفت: در این رویداد، توانمندی‌ها و محصولات فناورانه واحد‌های صنعتی استان تهران در معرض دید متخصصان و فعالان این حوزه قرار گرفت.



وی همچنین از برگزاری رویداد‌های «پیچ» و «ریورس پیچ» در حوزه‌های بهداشت محیط، محیط زیست و انرژی خبر داد و افزود: این رویداد‌ها با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان صاحبان ایده، واحد‌های فناور، سرمایه‌گذاران و صنایع برگزار شد و بستری مناسب برای توسعه همکاری‌ها و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین فراهم آورد.