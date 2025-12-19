به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ به گزارش روابط عمومی آتش‌نشانی لارستان، ۲ جوان با یک دستگاه خودروی آفرود وارد مسیر آب گرفته می‌شوند که این مسیر به دلیل شدت بالای جریان آب، خودرو دچار سانحه شده و هر ۲ سرنشین به بیرون پرتاب می‌شوند.

عملیات جست‌و‌جو از همان ساعات اولیه به همت نیرو‌های آتش نشانی آغاز و صبح امروز پیکر آنها با استفاده از پهپاد و در فاصله چندصد متری از محل حادثه کشف می‌شود.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.