وزیر ورزش و جوانان گفت: دو ساله شدن انتخابات آتی کمیته ملی المپیک به نفع ورزش ایران است که در این خصوص باید مصوبه مجمع را داشته باشیم.
به گزارش گروه وزرشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی در حاشیه انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از انتخاباتهای خیلی مهم در حوزه ورزش انتخابات کمیته ملی المپیک است. برای حاکمیت، شفاف سازی در بحث انتخابات در مورد کسانی که رای میدهند و کسانی که رای میگیرند بسیار مهم است. انتخابات کمیسیون ورزشکاران هم که ورزشکارانش عضو مجمع کمیته ملی المپیک هستند در این دوره به صورت سیستمی برگزار میشود که باعث کاهش تقاضای سفر شده است. ورزشکارانی که در اردو یا مسابقه هستند و امکان حضور در محل برگزاری انتخابات را نداشتند به صورت مجازی و زنده در این انتخابات شرکت میکنند و در مجموع ۴۰۰ ورزشکار، واجد شرایط رای دهی در این انتخابات هستند. امیدوارم بهترینها به کمیسیون ورزشکاران راه پیدا کنند و برای انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک ظرفیت سازی شود.
دنیا مالی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون ورزشکاران در دو دوره گذشته حواشی داشت و منفعل عمل کرد و فکر میکند در این دوره باید چه رویکردی را در نظر بگیرد تا بتواند به ورزش ایران کمک کند؟ تاکید کرد: این گونه اتفاقات را در کمیسیون ورزشکاران فدراسیونهای جهانی و کمیته بین المللی المپیک هم داشتیم. در دو دهه گذشته چالش جدی را در موضوع انتخابات ورزش داشتیم و اعتراضاتی وجود داشته است. تدریجا قوانین بهبود پیدا کرده است و مسائل کمتر شده و بهترینها انتخاب شدهاند.
او ادامه داد: اعتقاد دارم این دوره مجموعه توانمندی خواهد بود. قوانین و مقررات داخلی خود کمیسیون تدوین نشده بود که الان این کار انجام شده است. فضا برای حضور قویتر آنها در تصمیم گیریهای ورزش فراهم شده است. هدف نهایی ما این است که ورزشکاران در تصمیمگیریهای ورزش مشارکت داشته باشند
دنیا مالی در واکنش به دو ساله شدن دوره مدیریت کمیته ملی المپیک اظهار کرد: ابتدا لازم است مقدمهای در این خصوص خدمت مردم ایران عرض کنم. بر اساس اساسنامهای که از قبل داشتیم مبنای ما این بود که دوره مدیریتها ۴ ساله و بعد از المپیک باشد. یک زمان مشکل اساسنامه داشتیم و باید آن را اصلاح میکردیم و در برگزاری انتخابات ۸-۹ ماه تاخیر داشتیم و دوره عزیزان در آن زمان ۴ سال و ۱۰ ماه شد و در آنجا تاخیر داشتیم. بعد از آن کرونا بود و انتخابات یک سال به تاخیر افتاد. نزدیک به دو سال تاخیر داشتیم و طبیعاتا انتخابات سال بعد ۱۰ شهریور و مقارن حضور ما در بازیهای آسیایی است که برای ما بسیار مهم است. بعد از آن المپیک جوانان را داریم.
وی در ادامه افزود: کارشناسی کردیم و از اهالی فن خواهش کردیم و با خرد جمعی قرار است انتخابات این دوره به خاطر شرایط بازیها با اجازه مجمع ۴ ماه به تاخیر بیفتد و دی ماه برگزار شود. با این شرایط دوره مدیریت این دوره ۴ سال و ۴ ماه میشود. ما المپیک را در سال ۲۰۲۸ داریم و اگر انتخابات برگزار شود دوره جدید و هیات اجرایی دو ساله میشود و باید مصوبه مجمع را داشته باشیم.
وزیر ورزش یادآوری کرد: ابتدا باید اعضای مجمع موافقت کنند که انتخابات ۴ ماه دیرتر برگزار شود و در ادامه موافقت کنند که انتخابات سال آینده در دهه اول دی ماه که نزدیک تغییر سال نو میلادی است برگزار شود و دوره مدیریت ۲ ساله باشد. این دوره تا ۱۴۰۷ خواهد بود و بعد از آن به صورت روال ۴ ساله خواهد بود. خیلی از دوستانی که متوجه شدند حمایت کردند. تصمیم مدیریت درستی است و به نفع ورزش کشور است.
دنیامالی در مورد پرونده دوومیدانیکاران ایران در کره جنوبی که دو نفر محکوم و دو نفر تبرئه شدند گفت: ابتدا باید از زحمات وزارت امور خارجه خصوصا سفیر ایران در کره جنوبی تشکر ویژه کنم. رای اولیه صادر شده و خوشبختانه دو نفر تبرئه شدند و طبق قوانینی که در کشور ما هم وجود دارد به رای دو نفر دیگر اعتراض میکنیم چون حکم عادلانهای نیست و باید برای تجدید نظر برود و این حکم تقلیل پیدا کند. با وجود اینکه دو نفر از بچههای ما تبرئه شدند برای دو نفر دیگر حتماً اعتراض خواهیم کرد. طرف مقابل هم میتواند اعتراض کند که حکم صادر شده کم است.
او ادامه داد: در حال حاضر ما در حال فراهم کردن شرایط هستیم تا دو نفر از بچههای ما که تبرئه شدند به ایران برگردند و تیم حقوقی ما هم پیگیر است تا بتوانیم انشاءالله حکم تبرئه برای دوومیدانیکاران دیگر را هم بگیریم.