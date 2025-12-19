با نزدیک شدن به شب یلدا و افزایش تقاضا برای اقلام پرمصرف، طرح نظارتی ویژه‌ای با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات صنفی، در بازار شهرستان خاتم به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون عمرانی و امور هماهنگی فرمانداری شهرستان خاتم از اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در سطح بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید اقلامی مانند مواد غذایی، آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه، نظارت‌های میدانی و بازرسی‌های هدفمند از واحد‌های صنفی در دستور کار قرار گرفته است.

صادق‌زاده با بیان اینکه این بازرسی‌ها فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها را شامل می‌شود، افزود: این طرح با هدف جلوگیری از تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از ضابطه کالا‌ها اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های ذی‌ربط شهرستان از جمله اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، کارشناس تنظیم بازار و واحد اماکن، در اجرای این طرح مشارکت فعال دارند و گشت‌های مشترک نظارتی به صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند.

معاون عمرانی و امور هماهنگی فرماندار خاتم تأکید کرد: با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

صادق‌زاده از کسبه خواست با رعایت انصاف و حقوق مصرف‌کنندگان همکاری لازم را داشته باشند و از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گرانفروشی، عدم صدور فاکتور یا تقلب، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند.