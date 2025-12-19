پخش زنده
امروز: -
امام جمعه سلماس گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ایستادگی، وحدت و ایمان مردم توطئههای دشمنان ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه شهرستان سلماس به امامت حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی در مصلای این شهر اقامه شد.
در این آیین عبادی ـ سیاسی، امام جمعه سلماس با اشاره به اهمیت تقوای الهی، بر لزوم شکرگزاری نعمتهای الهی تأکید کرد و گفت: شکر نعمت موجب افزایش برکات و تقویت ایمان در جامعه میشود.
وی در ادامه با اشاره به نقش دشمنان اسلام، بهویژه رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: اسرائیل کودککش همواره دشمن ملتهای مسلمان بوده و جنایات آن علیه مردم مظلوم فلسطین بر کسی پوشیده نیست.
حجتالاسلام طباطبایی همچنین با اشاره به دشمنی رژیم پهلوی و خاندان آن با ایران اسلامی گفت: رژیم پهلوی استقلال کشور را خدشهدار کرد و در خدمت بیگانگان بود و مردم ایران با انقلاب اسلامی به این وابستگی پایان دادند.
امام جمعه سلماس در بخش دیگری از خطبهها به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: دشمنان با تمام توان در برابر ملت ایران ایستادند، اما با ایستادگی، وحدت و ایمان مردم، توطئههای آنان ناکام ماند و این حوادث نشان داد که مقاومت رمز پیروزی ملت ایران است.