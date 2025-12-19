دولت بنگلادش روز جمعه، یک روز پس از ناآرامی‌های خشونت آمیز در داکا، پایتخت، نیرو‌های بیشتری مستقر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ناآرامی‌ها پس از اعلام خبر مرگ یکی از چهره‌های برجسته جنبش اعتراضی ۲۰۲۴ که در یک سوءقصد به شدت زخمی شده بود، آغاز شد.

هزاران معترض روز پنجشنبه پس از اعلام خبر جان باختن شریف عثمان هادی ۳۲ ساله به خیابان‌های پایتخت آمدند و دستگیری مهاجمان نقابداری را خواستار شدند که روز دوشنبه در پایتخت به او شلیک کردند.

مقامات اعلام کردند چند ساختمان از جمله ساختمان‌های دو روزنامه اصلی کشور - پروتوم آلو و دیلی استار - به آتش کشیده و تخریب شدند.

بخش تصویری خبرگزاری فرانسه از داکا گزارش داد: آتش نشان‌ها پس از آتش گرفتن ساختمان روزنامه دیلی استار در جریان اعتراضات خشونت آمیز شبانه در پایتخت بنگلادش، خبرنگاران را از این ساختمان تخلیه کردند.

ساختمان دیگری که دفتر روزنامه پروتوم آلو در آن قرار دارد نیز به آتش کشیده شد. معترضان این دو رسانه را به همسویی با کشور همسایه، هند، جایی که حسینه، رهبر سابق این کشور، به آن پناه برده است، متهم می‌کنند.