امام جمعه سنندج با انتقاد از برگزاری مسابقات تخته‌نرد به مناسبت شب یلدا، آن را اقدامی خلاف شأن فرهنگی این آیین دانست و بر ضرورت تبدیل شب یلدا به فرصتی برای همدلی و کمک به نیازمندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی امام جمعه سنندج در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با انتقاد از برگزاری مسابقات تخته‌نرد در قالب آیین شب یلدا گفت: قمار در آموزه‌های دینی در کنار بت‌پرستی قرار گرفته و این اقدام با ارزش‌ها و فرهنگ این شب کهن همخوانی ندارد.

وی با تأکید بر شأن فرهنگی این مناسبت، افزود: شب یلدا باید فرصتی برای کمک به فقرا، احترام، محبت و همدلی باشد نه اینکه با قمار آلوده شود و قبح گناه در جامعه شکسته شود.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه گفت: گرانی نفس مردم را بریده است و استفاده از منابع و ظرفیت‌های خدادادی می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.

او تأکید کرد: تنها برگزاری جلسات راه‌حل مشکلات کشور نخواهد بود بلکه مدیران و مسئولان باید با همت و عزمی جدی در مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم گام بردارند.