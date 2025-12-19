شبکه تهران با مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های متنوع به استقبال بلندترین شب سال می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما شبکه تهران، شنبه ۲۹ آذر، به مناسبت سه رویداد مهم «سی‌سالگی شبکه تهران»، «میلاد امام محمدباقر (ع)» و «شب یلدا»، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «سی‌یلدا» را به صورت زنده پخش می کند.

این ویژه‌برنامه به تهیه‌کنندگی مهدی پدیدار و با اجرای سونیا پوریامین و محمدرضا حسینیان، پخش می شود.

در برنامه «سی‌یلدا»، مهمانان و هنرمندانی چون زینب سلیمانی، مصطفی راغب و حمید پولادی (خواننده)، مرجانه گلچین و سیدجواد هاشمی (بازیگر)، محسن برمهانی، معاون سیما، مدیران اسبق شبکه تهران و دیگر چهره‌های فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت. همچنین این برنامه با دعوت از خانواده‌های فلسطینی و ایثارگران جبهه مقاومت، بر تقویت همدلی و ترویج فرهنگ آیینی یلدا تأکید خواهد داشت.

برنامه «تهران بیست»، نیز با رویکردی مردمی، به موضوعاتی مانند بازار شب یلدا و پویش‌هایی، چون «یلدای مهربانی» خواهد پرداخت.

برنامه «در شهر»، هم در قالب گزارش، فعالیت گروه‌های جهادی، سنت صله‌رحم و کمک‌های مردمی به نیازمندان را پوشش می‌دهد.

گروه «کودک و خانواده»، نیز با برنامه‌هایی ویژه، آیین یلدا را به شکلی جذاب به مخاطبان معرفی می‌کند.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، با بخش‌های متنوع آشپزی و آموزش کاردستی‌های یلدایی، به خانواده‌ها در آماده‌سازی برای این شب خاطره‌انگیز کمک می‌کند.

همچنین برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا»، با زبان ساده و کودکانه، داستان‌ها و ترانه‌های این شب را روایت می‌کند تا کودکان نیز با این آیین آشنا شوند.

برنامه «طهران‌شاط»، نیز با اجرای زنده، موسیقی شاد و مهمانان ویژه، فضایی سرشار از نشاط و شادی برای تمام اعضای خانواده ایجاد می‌کند.

برنامه «سلام تهران»، هم به صورت یک جشن و جنگ ویژه، با دعوت از کارشناسان، مهمانان ویژه و خوانندگان و با پخش بخش ها و گزارش‌های مرتبط، به استقبال شب یلدا می‌رود.

همچنین برنامه «جنگ شبانه»، به عنوان یک طرح مشارکتی با شهرداری و با حضور هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور، فضایی شاد و جشنی را همراه با گزارش‌های مردمی و نماهنگ‌های شاد برای مخاطبان فراهم می‌کند.