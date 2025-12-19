پخش زنده
امروز: -
مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان اعلام کرد: پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به همراه افزایش رطوبت و کاهش دید افقی از اواخر وقت جمعه ۲۸ آذر آغاز شده و تا روز سهشنبه ۲ دیماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طبق اطلاعیه این مرکز، بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی این شرایط جوی اغلب مناطق استان بهویژه سواحل و مناطق جنوبی، جنوب غربی، جنوب شرقی، جادههای کوهستانی و راههای مواصلاتی منتهی به مرکز استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ، با تأکید بر احتمال کاهش دید افقی در برخی ساعات شبانهروز، از رانندگان و کاربران جادهای خواست ضمن رعایت احتیاط لازم در تردد و رانندگی، تمهیدات ایمنی ضروری را برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از کاهش دید افقی در نظر بگیرند.
این مرکز همچنین توصیه کرد: رانندگان پیش از سفر از وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و در صورت نیاز با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.