امام جمعه قم با تأکید بر اینکه اقتصاد و معیشت مردم باید در صدر برنامههای توسعهای کشور باشد، گفت: غفلت از این حوزه آسیبهای جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت و این موضوع از دغدغههای مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب و پیگیریهای دولت گفت: مسائل معیشتی مردم باید در کانون توجه مسئولان قرار گیرد و برنامهریزیهای اقتصادی کشور بر اساس بهبود شرایط زندگی مردم تنظیم شود.
وی در ادامه به شرایط سیاسی و رسانهای کشور اشاره کرد و افزود: امروز با یک جنگ رسانهای فراگیر مواجه هستیم که در آن هر فرد بهنوعی یک کنشگر به شمار میرود و عقبماندن از این میدان جایز نیست. دشمنان حجاب، عفاف و هویت دینی و ملی جامعه را هدف قرار دادهاند و در برابر این هجمهها نباید تنها به دفاع بسنده کرد، بلکه باید با کنش فعال رسانهای، ابتکار عمل را در دست گرفت.
امام جمعه قم با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «جهاد تبیین» تصریح کرد: تبیین صحیح سیره و سبک زندگی ائمه اطهار علیهمالسلام از مصادیق روشن جهاد تبیین است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید این میراث گرانسنگ بهدرستی برای جامعه بازگو شود.
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به حلول ماه رجب، این ماه را فرصتی ارزشمند برای دعا، توبه و تقویت ارتباط معنوی با خداوند دانست و اظهار کرد: ماه رجب بهویژه برای جوانان زمینهای مناسب برای بازنگری در مسیر زندگی و تقویت پیوند با پروردگار فراهم میکند و میتواند آمادگی روحی جامعه برای ورود به ماه مبارک رمضان را افزایش دهد.
وی با اشاره به تقارن آغاز ماه رجب با میلاد امام محمد باقر علیهالسلام، سیره ائمه اطهار علیهمالسلام را در سه مرحله تاریخی تبیین کرد و گفت: در مرحله نخست، تمرکز ائمه بر صیانت از اسلام ناب و مقابله با انحرافات بود؛ در مرحله دوم، از دوران امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام، چارچوب منسجمی برای زندگی بشر بر پایه معارف اسلامی شکل گرفت و در مرحله سوم، جامعه شیعی برای تحقق و زمامداری حکومت اسلامی آماده شد.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به شرایط دوران امام هادی علیهالسلام بیان کرد: آن حضرت با وجود محدودیتها و فشارهای شدید حکومت عباسی، از طریق ساماندهی شبکه وکالت و ارتباط مکاتبهای، پیوند فکری و اعتقادی شیعیان را حفظ و تقویت کرد.