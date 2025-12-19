امام جمعه زنجان در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت این اصلاح، خواستار اجرای آن همراه با شفافیت کامل دولت و حمایت‌های معیشتی مؤثر برای اقشار آسیب‌پذیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان اصلاح قیمت بنزین را ضرورتی دانست و گفت: این موضوع باید همراه با شفافیت دولت و حمایت‌های معیشتی باشد

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان افزود: بخش قابل توجهی از یارانه پنهان سوخت به مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌رسد و اصلاح این روند، در صورت همراهی با حمایت‌های معیشتی و شفافیت دولت، می‌تواند به عدالت بیشتر و کاهش فشار اقتصادی منجر شود.

وی تأکید کرد: این اصلاحات باید همزمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودرو‌های فرسوده و سیاست‌های غیرقیمتی دنبال شود.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اتحاد و حمایت از دولت، تصریح کرد: حمایت از دولت یک منطق کلان در حکمرانی است و تضعیف آن به معنای تضعیف کل کشور خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی گفت: نقد دلسوزانه و کارشناسی لازم است، اما باید در کنار حمایت علنی از اصل دولت صورت گیرد.

وی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را به ایفای نقش مؤثر در تبیین مسائل اقتصادی فراخواند و از تلاش‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان استان قدردانی کرد.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود ماه رجب را فرصتی طلایی برای استغفار، دعا و بازگشت به خداوند متعال دانست و تأکید کرد: هیچ‌کس نباید خود را از استغفار بی‌نیاز بداند.

وی افزود: این ماه مقدمه‌ای برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان است.

امام جمعه زنجان با تبیین آیاتی از سوره «منافقون»، نفاق را پدیده‌ای مربوط به دوران اقتدار اسلام عنوان کرد و گفت: منافقان با نفوذ در صفوف مؤمنان و ایجاد تنگنا‌های اقتصادی تلاش می‌کنند پایه‌های جبهه ایمان را تضعیف کنند، در حالی که قرآن کریم عزت و قدرت را تنها از آنِ خدا، رسول او و مؤمنان می‌داند.

وی با تأکید بر نگاه توحیدی در زندگی فردی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: اتکا به قدرت‌های غیرالهی نتیجه‌ای جز ذلت ندارد و مؤمنان باید تنها به خداوند متعال تکیه کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی همچنین تحقق نزولات جوی اخیر را نتیجه دعا و توبه مردم دانست و گفت: شکرگزاری واقعی باید قلبی، زبانی و عملی باشد.

امام جمعه زنجان با استناد به نهج‌البلاغه، شکرگزاری را زمینه‌ساز افزایش نعمت دانست و افزود: استفاده صحیح از نعمت‌ها، پرهیز از اسراف و مدیریت منابع آب از مصادیق شکر عملی است.