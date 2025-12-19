پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، وضعیت محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، وضعیت محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان را تشريح کرد:
محور جیرفت به سمت راین "گردنه سربیژن" به دلیل بارش شدید برف، مسدود و رانندگان میتوانند از محور جبالبارز_دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.
محور "فاریاب به سمت کلکسورک" به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه مسدود.
محور "فاریاب به سمت جیرفت"، به علت شکستگی "پل محمدآباد کلانتر" مسدود
محور "قلعه گنج به رمشک" محدوده چاه زنگی و چاه دادخدا بعلت طغیان رودخانه مسدود
محور "رودبار به سمت آبسردوئیه" و "رودبار به سمت مظفر آباد" بعلت طغیان رودخانه مسدود
محور "جیرفت به سمت جبالبارز"، بارندگی شدید باران همراه با مه گرفتگی و کاهش دید افقی
سرهنگ "جهانشاهی" در پایان ضمن اشاره به اینکه تردد در مابقی محورهای مواصلاتی جنوب استان در جریان و بدون مشکل گزارش شده است، از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز و مطمعنه، از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل نمایند.