به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، وضعیت محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان را تشريح کرد:

محور جیرفت به سمت راین "گردنه سربیژن" به دلیل بارش شدید برف، مسدود و رانندگان می‌توانند از محور جبالبارز_دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

محور "فاریاب به سمت کلکسورک" به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه مسدود.

محور "فاریاب به سمت جیرفت"، به علت شکستگی "پل محمدآباد کلانتر" مسدود

محور "قلعه گنج به رمشک" محدوده چاه زنگی و چاه دادخدا بعلت طغیان رودخانه مسدود

محور "رودبار به سمت آبسردوئیه" و "رودبار به سمت مظفر آباد" بعلت طغیان رودخانه مسدود

محور "جیرفت به سمت جبالبارز"، بارندگی شدید باران همراه با مه گرفتگی و کاهش دید افقی

سرهنگ "جهانشاهی" در پایان ضمن اشاره به اینکه تردد در مابقی محورهای مواصلاتی جنوب استان در جریان و بدون مشکل گزارش شده است، از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز و مطمعنه، از سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل نمایند.