به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما فروزنده ودیعتی مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه، اقدام دولت کانادا در اعمال تحریم‌های موسوم به حقوق بشری علیه تعدادی از شهروندان ایرانی را به بهانه ادعا‌های واهی، به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی مداخله‌جویانه و ناشی از خوی خودبرترپندارانه تصمیم‌گیران این کشور دانست.

مدیر کل امور زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه با تأکید بر فقدان هرگونه مبنای حقوقی و اخلاقی برای این اقدام مداخله‌جویانه کانادا، خاطرنشان کرد دولت کانادا به‌عنوان میراث‌دار سرکوب نظام‌مند حقوق بشر بومیان و نیز به‌عنوان طرفی که سابقه طولانی در همدستی با رژیم نسل‌کش اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و تجاوز علیه سایر کشور‌های منطقه دارد، هیچ صلاحیتی برای طرح ادعا‌های مزورانه حقوق بشری علیه ایران ندارد.

مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به قطع روابط یک‌جانبه کانادا با ایران و محروم‌سازی ایرانیان مقیم این کشور از خدمات کنسولی، این سیاست‌ها را نقض آشکار حقوق بشر دانست و تأکید کرد تحریم‌های یک‌جانبه کانادا علیه ایران، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران را هدف قرار داده و دولت کانادا باید پاسخگوی پیامد‌های منفی اقدامات خود که در مواردی در حد جنایت علیه بشریت است باشد.

ودیعتی به مقامات کانادایی توصیه کرد به جای سیاسی‌کاری و فرافکنی، بر رسیدگی به نقض حقوق بشر در داخل این کشور، از جمله شکنجه و کشتار دسته‌جمعی کودکان بومی، و توقف اقدامات ناقض حقوق ملت‌های دیگر تمرکز کنند.